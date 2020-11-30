Фонд госимущества реализовал на аукционе Хоростковский спиртзавод за 55 миллионов гривен. Об этом сообщает пресс-служба аукциона.

Предприятие стало десятым проданным в спиртовой отрасли, которое подверглось приватизации. При этом, начальная стоимость составляла 31,4 миллиона гривен.

Отмечается, что в торгах за Хоростковский спиртзавод, находящийся в Гусятинском районе Тернопольской области участвовали 4 покупателя. Перечень имущества предприятия состоит из 653 наименований зданий, оборудования, движимого и иного имущества. Победу в "спиртоторгах" одержала компания Вест Вей.

Ранее мы писали, что в Украине провели масштабный аукцион по "спиртопродаже". в планах ФГИ состоит проведение еще близ десятка торгов.

Известно, что первые спиртзаводы в Украине начали продавать с 15 октября. С молотка первым ушел Немировский спиртзавод.