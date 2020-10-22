Фонд госимущества продал третий завод, принадлежащий ГП "Укрспирт", частному лицу за 53 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

Овечацкий спиртзавод стал третьим, проданным на аукционе.

За объект приватизации на торгах соревновались пять компаний, а стартовая цена выросла в 2,7 раза - с 19,8 млн грн до 53 млн грн.

Ранее мы писали, что с молотка ушло артемовское место осуществления деятельности, принадлежащее государственному предприятию "Укрспирт".