"Укрспирт" продал еще один завод [ Редактировать ]
Фонд госимущества продал третий завод, принадлежащий ГП "Укрспирт", частному лицу за 53 миллиона гривен. Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.
Овечацкий спиртзавод стал третьим, проданным на аукционе.
За объект приватизации на торгах соревновались пять компаний, а стартовая цена выросла в 2,7 раза - с 19,8 млн грн до 53 млн грн.
Ранее мы писали, что с молотка ушло артемовское место осуществления деятельности, принадлежащее государственному предприятию "Укрспирт".
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