В Украине продали первый государственный спиртзавод [ Редактировать ]
Источник: Фонд государственного имущества Украины
В Украине состоялся первый аукцион по продаже государственного предприятия по производству спирта. Об этом сообщает Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины.
С молотка ушел Немировский спиртзавод. При стартовой цене 49,57 млн грн его продали за 55,08 млн грн. Покупатель - ООО "ЛВН Лимитед". Эта компания была единственной подавшей заявку на участие в аукционе.
Владельцы ООО "ЛВН Лимитед" -Яков Грибов, Анатолий Кипиш, Белла Финкельштейн. Учредитель - компания "Немирофф Интеллектьюал Проперти Истеблишмент" (ТМ Nemiroff).
Ранее были назначены аукционы по продаже еще двух спиртзаводов госпредприятия "Укрспирт":
- Артемовского спиртзавода, который расположен под Харьковом;
- Овечацкого МПД (места проведения деятельности) в Винницкой области.
На первом этапе приватизации отрасли, на аукционы выставят 16 предприятий, входящих в состав "Укрспирта".
Напомним, в Украине отменили государственную монополию на рынке спирта. При этом до июля 2021 года в стране нельзя открывать новые спиртзаводы.
Ранее сообщалось, что в Польше контрафактный спирт используют для борьбы с коронавирусом.
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