В Украине состоялся первый аукцион по продаже государственного предприятия по производству спирта. Об этом сообщает Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины.

С молотка ушел Немировский спиртзавод. При стартовой цене 49,57 млн грн его продали за 55,08 млн грн. Покупатель - ООО "ЛВН Лимитед". Эта компания была единственной подавшей заявку на участие в аукционе.

Владельцы ООО "ЛВН Лимитед" -Яков Грибов, Анатолий Кипиш, Белла Финкельштейн. Учредитель - компания "Немирофф Интеллектьюал Проперти Истеблишмент" (ТМ Nemiroff).

Ранее были назначены аукционы по продаже еще двух спиртзаводов госпредприятия "Укрспирт":

Артемовского спиртзавода, который расположен под Харьковом;

Овечацкого МПД (места проведения деятельности) в Винницкой области.

На первом этапе приватизации отрасли, на аукционы выставят 16 предприятий, входящих в состав "Укрспирта".

Напомним, в Украине отменили государственную монополию на рынке спирта. При этом до июля 2021 года в стране нельзя открывать новые спиртзаводы.

Ранее сообщалось, что в Польше контрафактный спирт используют для борьбы с коронавирусом.