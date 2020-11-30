Скандал у приватній школі Дніпра. Там син завуча побив доньку двох інших вчителів. Справа дійшла до поліції.

Тетяна Журинська, мати постраждалої школярки:

Я побачила всю голову, залиту кров'ю, ридаючи дитину.

У такому стані вже в лікарні пані Тетяна застала свою 14-річну доньку. На розсічену голову Христини медики наклали п'ять швів.

Як з'ясувалося, дівчинку в школі побив один з учнів. Подробиці конфлікту діти не розповідають.

Тетяна Журинська, мати постраждалої школярки:

Все почалося дуже швидко: спочатку він кинув у неї стілець, не попав, а тоді взяв чашку і вдарив її по голові.

Усе сталося в приватній школі Дніпра. Тут навчається лише 80 учнів. Кривдник дівчинки - 13-річний Матвій. Його мама - завуч. Що спричинило агресію хлопця - нам з'ясувати не вдалося. На телефонні дзвінки мати не відповідає, на робочому місці її немає. Відомо, що зараз вона біля сина, який потребує допомоги психолога.

Ольга Вишнянська, співзасновниця приватної школи сімейного типу:

Мы сейчас видим агрессию направленную на ребенка, который совершил ошибку. Мы понимаем чувства мамы, которая выложила информацию - она искала помощь, поддержку, но вот эта редакция дала сейчас возможность другим взрослым нападать на ребенка.

На запитання - чи збираються усувати завуча з посади, - у школі нам не відповіли. А от матері скривдженої дівчинки вже пригрозили звільненням, за звернення до поліції.

Тетяна Журинська, мати постраждалої школярки:

Говорила директор, сказала, якщо ми подаємо заяву до поліції, то ми не працюємо більше у цій школі. Головні тези які нам озвучили: це те, що донька сама у цьому винна, те що хлопчик не агресивний і те що хлопець залишається навчатися, а його мама залишається керувати.

Деталі конфлікту зараз з'ясовують правоохоронні органи. До адміністративної відповідальності вже притягли матір кривдника - штраф до 1700 гривень.

Аліна Стадник, пресофіцер Дніпровського управління поліції:

За невиконання обов'язків щодо виховання дітей поліцейські склали адміністративний протокол відносно матері хлопчика.

У поліції кажуть: обидві сторони скаржаться на булінг, тобто цькування з боку дітей. Якщо це доведуть, то батькам причетних до булінгу загрожує штраф до 850 гривень, або до 40 днів виправних робіт.