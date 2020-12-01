Локдаун замість гулянь: що чекає українців на новорічні свята [ Редактировать ]
Суворий локдаун під Новий рік. Його варіанти обговорювали під час селекторної наради Президента. Оголосити результат можуть уже після засідання Кабміну в середу.
Який сценарій найвірогідніший?
"Новорічному локдауну" в Україні - бути! в уряді вирішили, що тотального карантину не уникнути. У ЗМІ навіть з'явилися конкретні дати - від 23 грудня до 15 січня. Стартуватиме локдаун перед католицьким Різдвом і триватиме до закінчення зимових свят. Це означає, що Новий рік українці зустрічатимуть без звичних корпоративів, концертів, ярмарків та бенкетів у ресторанах. Таким чином прагнуть мінімізувати контакти у святкові дні. "Новорічний локдаун" Кабінет міністрів має намір запровадити на 3 тижні. У МОЗ наголошують - це єдиний спосіб стримати ураганне поширення інфекції.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
З точки зору епідеміології, введення жорсткого карантину і розірвання повністю будь-якого ланцюгу передачі коронавірусної хвороби, тобто зведення практично до нуля контактування між людьми - це найкращий спосіб з точки зору епідеміології зменшення захворюваності на COVID-19. Практично його можна звести до нуля.
І такий "святковий" тотальний карантин вважають варіантом - найменш уразливим для економіки. Бо в багатьох сферах бізнесу - це період затишшя, після найбільш прибуткового передноворічного часу.
Тепер питання - якими ж можуть бути обмеження? І чи працюватиме транспорт? Та про це поки не кажуть. Тож нагадаємо, які обмеження передбачає повний локдаун:
- При тотальному карантині заборонена робота громадського транспорту і метро;
- Припиняється діяльність закладів громадського харчування, ресторанів, кафе;
- Закривають готелі і спортзали, забороняють всі масові зібрання;
- Також можуть обмежити вільне пересування у самій країні та за її межами - закрити кордони, скасувати міжнародне та міжміське транспортне сполучення;
- Можливе і введення комендантської години
У звичному режимі працюватимуть лише продуктові магазини, аптеки, і організації, які обслуговують основні потреби людей. Точно визначитись з усіма нюансами уряд планує в середу. Хоча вже зараз обіцяють, різдвяні обмеження будуть дещо м'якшими ніж навесні.
Дату новорічного локдауну ще можуть переглянути. Раніше говорили, що країну закриють, щойно отримають статистику у 30 тисяч хворих за добу. Хоча пізніше додали - якщо у лікарнях на той час закінчуватимуться місця.
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