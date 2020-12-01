У Києві біля Офісу генпрокурора напередодні мітингували і перекривали дорогу поліцейські, пенсіонери МВС та держслужбовці. Люди з 2015 року мали би жити у власних квартирах. Але досі поневіряються по гуртожитках. Чому так сталося:

В этой комнате мы живем, нас 4 я, мой муж, моя дочь 4 года и сын. Здесь спим мы с мужем, здесь дочь, а сын - там. И больше мы кроватей поставить не можем, потому что больше некуда.

Ця десятиметрова кімната у поліцейському гуртожитку - єдине житло молодого подружжя. Як і півтори сотні інших правоохоронців, вони ще у 2014 році вклали гроші у пільгову державну програму, створивши будівельний кооператив, - розповідає Юлія. І тоді розпочалося будівництво дев'ятиповерхівку разом з гуртожитком. Ось він - побачити можна у вікно. Але... лишень побачити.

Юлія Продан, членкиня будівельного кооперативу "Захисник":

Я когда-то, еще дочке было 2 года, сказала: это наша квартира, мы там будем жить - я думала, что она забыла. А она спрашивает постоянно - когда? А я не знаю, что ей сказать.

У 2016 році будівництво зупинилося. Спочатку з людей постійно вимагали додаткові гроші. А потім стало відомо: генпідрядник почав продавати квартири "наліво", - розповідає голова кооперативу.

Роман Гордіенко, голова будівельного кооперативу "Захисник":

Наш генподрядчик ТОВ "Практик" начал продавать часть квартир которые ему передали в 2014 году для привлечения инвестиций. 55 квартир и 12 не жилых помещений. Генподрядчик начал их продавать эти квартиры через договора купли-продажи, и в договоре указывать расчетный счет.

Почалося слідство, а потім і суди. Будинок під постійним арештом, тож його не можливо здати - а люди вже не перший рік поневіряються по гуртожитках чи хто де може. Аж ось новий арешт, і терпець урвався.

Юлія Продан, членкиня будівельного кооперативу "Захисник":

Мы вложили все свои деньги, нас обманули. Высокопоставленные лица крышуют это все. Постоянные суды - судьи куплены, а мы ничего не можем сделать, потому что у нас нет денег давать взятки.

В ГПУ після блокування доріг взяли два тижні на вивчення матеріалів, а забудовник вимкнув телефон.

А люди бояться, що їхні квартири зараз за допомогою оборудки просто перепродадуть. Адже за їхніми даними будинок вже передали до управління агенції з розшуку та управління корупційними активами.