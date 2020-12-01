У Черкасах через безгрошів'я може зупинитись робота тролейбусного парку. Комунальне підприємство не може розрахуватись за спожиту електроенергію. Єдина надія була на міськраду, але депутати за перерозподіл коштів так і не проголосували.

Сьогодні вони знову збираються на засідання. Транспортники все ж сподіваються, що влада дослухається до їх проблем.

Тільки сидячі місця і наявність масок - ще з весни черкаські тролейбуси їздять напівпорожні. Пасажири - здебільшого пенсіонери та пільговики. Для пані Марії, приміром, це єдиний доступний вид транспорту.

Марія Худякова, жителька Черкас:

Маршрутка - це для мене розкіш, я не можу собі дозволити їздити на маршрутці. Зараз тролейбус, я подивилася по графіку, то повинен бути зараз.

Та вже у грудні в Черкасах тролейбуси взагалі можуть не вийти на маршрути. Через перевезення пільговиків комунальний електротранс повністю залежний від дотацій з міського бюджету. На початку року підприємство з необхідних ста двох мільйонів гривень фінансування отримало лише 86. Щоб розрахуватися за електроенергію, тролейбусному парку вже не вистачає трьох мільйонів, і взяти їх підприємству просто ніде.

З невідомих причин ситуацію керівництво "Черкасиелектротранс" коментувати нам відмовилось. Проте минулого тижня колектив підприємства відкрито заявив про проблему на останній сесії депутатів минулого скликання. Щоправда, за рішення виділити необхідну тролейбусному парку суму - обранці так і не проголосували.

Якщо цих грошей не буде, кажуть у профільному департаменті, підприємство не зможе розрахуватись за електроенергію для мережі - тоді тролейбусний рух у місті просто зупиниться. Щоб цього не сталось - розглядають ще один варіант: перерозподілити кошти на електроенергію із зарплатного фонду.

Андрій Наумчук, директор департаменту ЖКГ Черкаської міської ради:

Це сума, якої не вистачить на зарплату за грудень. Пропозиції на сесію департамент надав, всередині департаменту, я думаю, що знайдуть 3 мільйони, але для цього потрібно рішення сесії.

Остання надія тролейбусників - увійти в грудень без боргів і зі збереженими зарплатами - це завдання наступної сесії міськради. Завтра на її засідання вже прийдуть депутати нової каденції. На підприємстві сподіваються, що цього разу обранці їх почують.