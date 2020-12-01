За ноябрь 2020 года на территории Украины на 17 % снизилась продажа новых легковых автомобилей, чем за аналогичный период 2019 года.

Самым рейтинговым автомобилем среди новых проданных легковушек стали представители компании Renault (1173 автомобиля), второе место забрал автоконцерн Toyota (1136 зарегистрированных автомобилей). Дальше идет KIA (509 автомобилей), Skoda (492 транспортных средства), Mazda (290), а также Volkkswagen и Peugeot (289 регистраций).

Отмечается, что общее количество зарегистрированных номерных знаков автомобилей получили 75,6 тысяч человек, что стало на 5% меньше предыдущего 2019 года.

Читайте также, с 2020 года в Украине вступили в силу новые налоги на продажу автомобилей. При продаже второй машины за год придется заплатить 5% от ее оценочной стоимости.

Кроме того, в Украине вступили в силу новые Правила дорожного движения. за рулем автомобилей могут не пристегиваться лица, которые обучают вождению, а также люди с инвалидностью.

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