В аэропорт Чикаго (США) из Брюсселя осуществили первую воздушную поставку вакцины Pfizer. Отметим, что производители Pfizer / BioNTech и Moderna пока не получили официального разрешения в США.

Как сообщается, 10 декабря состоится обсуждение по лицензии Pfizer, которая подала заявку 20 ноября - если разрешение поступит в сроки, первые дозы американцы получат за несколько недель после решения. Moderna также подала заявку вскоре после Pfizer.

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Отметим, что из-за необходимости в низких температурах (до -70 градусов по Цельсию) авиатранспорт требует разрешения на перевозку большего количества сухого льда для поддержания температур. Сухой лед имеет опасные испарения, из-за чего разрешенный объем пока ограничено до около тонны за полет.

Ранее были названы сроки поставки вакцины от коронавируса в Украину.

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