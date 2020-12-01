До конца 2021 года в Украине намерены вакцинировать против коронавируса все население страны. При этом в СНБО рассчитывают, что привьется максимально много человек.

Такое мнение высказал глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко.

До конца следующего года, я думаю, мы уже закончим вакцинацию всего населения Украины - тех, кто этого захочет. Нам нужно провести правильную агитацию за то, что вакцины являются эффективными и что они необходимы, чтобы люди оставались здоровыми.

Проблемы могут возникнуть из-за того, что в Украине есть люди, которые охвачены активакционной пропагандой и не хотят вакцинироваться.

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По мнению Комиссаренко, вакцинация от коронавируса может начаться уже в середине 2021.

Напомним, эпидемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты. В Министерстве здравоохранения рассказали, когда цифра зараженных "перевалит" за миллион.

Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.

Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.

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