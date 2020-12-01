Вакцинация против коронавируса в Украине: названы сроки [ Редактировать ]
До конца 2021 года в Украине намерены вакцинировать против коронавируса все население страны. При этом в СНБО рассчитывают, что привьется максимально много человек.
Такое мнение высказал глава комиссии по биобезопасности и биологической защите при СНБО Сергей Комиссаренко.
До конца следующего года, я думаю, мы уже закончим вакцинацию всего населения Украины - тех, кто этого захочет. Нам нужно провести правильную агитацию за то, что вакцины являются эффективными и что они необходимы, чтобы люди оставались здоровыми.
Проблемы могут возникнуть из-за того, что в Украине есть люди, которые охвачены активакционной пропагандой и не хотят вакцинироваться.
По мнению Комиссаренко, вакцинация от коронавируса может начаться уже в середине 2021.
Напомним, эпидемия коронавируса в Украине продолжает набирать обороты. В Министерстве здравоохранения рассказали, когда цифра зараженных "перевалит" за миллион.
Ранее ВОЗ сделала заявление по вакцинам от коронавируса. А глава ВОЗ Тедос Аданом Гебеесус заявил, что вакцина сможет остановить пандемию коронавирусной инфекции. Тем временем, из коронавирусного фонда Украины использовали более 60% средств.
Напомним, что у президента рассматривают введение комендантского часа для снижения темпов распространения COVID-19.
Также смотрите Топ-4 признака того, что вы переболели коронавирусом.
по теме
В пятницу, 20 ноября, в эфире ток-шоу "Мир или Война" на телеканале "Интер" министр здравоохранения Максим Степанов сделал заявление
Безкоштовна вакцина від коронавірусу для 20 відсотків українців - хто оплатить, та коли препарат з'явиться в Україні?
Всемирная организация здравоохранения рекомендовала не использовать препарат "Ремдесивир"
По словам Ляшко, пока не известно, как долго у человека держится иммунитет к COVID-19
ПО состоянию на четверг, 19 ноября, глава Минздрава Максим Степанов сделал заявление