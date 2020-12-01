Від сьогодні і на увесь зимовий період у столиці починають облаштовувати пункти обігріву. Зазвичай вони працюють на базі соціальних установ і є справжнім порятунком для безхатьків та соціально незахищених українців у холодну пору року. Де можна зігрітися гарячим обідом, а де і переночувати дивіться у нашому сюжеті.

Бачки з рисовою кашею з м'ясом, кабачкову ікру от, в порцію входить чай, білий, чорний хліб.

Відтепер щодня впродовж чотирьох місяців бригада соціальних працівників чекатиме на безхатьків біля залізничних станцій. За день такий мобільний пункт може нагодувати дві сотні людей. Не відмовляють нікому і закликають передавати інформацію тим, хто опинився в складних життєвих обставинах.

Валентина Діденко, фахівець із соціальної роботи:

Виїзжаємо, вокзал Дарниця, вокзал міський вокзал і станція Київ-Волинський. Графік роботи у нас такий: значить на 11 годин ми їдемо до приміського вокзалу Дарниця, потім в час десять ми приїжджаємо на Київ-Волинський і в 13.50 ми приїжджаємо на міський вокзал центральний залізничний вокзал.

А тих, кому окрім гарячого обіду на вокзалі сподіватися ні на що - соціальні працівники запрошують на ночівлю до будинку соціального піклування. Тут людина отримає гарячу вечерю, теплий душ, свіжий одяг і чисте ліжко. Єдина умова - приходити тільки тверезим.

Вікторія Селіверстова, заступник директора будинку соціального піклування:

Наші спальні кімнати розраховані на 16-20 осіб, дві жіночі, всі інші в нас чоловічі. Чоловічих в нас більше, тому що бездомних чоловіків набагато більше, ніж жінок. Щодня в нас приблизно ночує десь 70-75 осіб, а ми розраховані на 150.

Епідемія коронавірусу на графік роботи такого будинку не вплинула, тут лише посилили дезінфекцію. З настанням морозів установа працює цілодобово. Раніше нічліг коштував символічних 10 гривень з людини, а тепер через епідемію всіх приймають безплатно.

Вікторія Селіверстова, заступник директора будинку соціального піклування:

У нас серед отримувачів послуг є люди як похилого віку, так і люди працездатного віку, тому багато хто йде у своїх справах. На нашу радість з початку карантину, який був оголошений в нас ще жодна людина не захворіла на коронавірус у відділенні нічного перебування.

Такий будинок соцпіклування в столиці один. Тож аби допомогти всім нужденним, взимку майже в кожному районі столиці розгорнуть пункти обігріву. Знайти адреси можна на сайті КМДА або ж запитати в найближчій соціальній установі району.