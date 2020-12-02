Країни Євросоюзу отримують гроші для подолання наслідків COVID-19 [ Редактировать ]
П'ять країн Євросоюзу отримали 8,5 мільярдів євро для подолання наслідків коронавірусу. По три мільярди пішло Португалії та Румунії. Два - Бельгії. Словаччині й Угорщині - по 300 та 200 мільйонів відповідно.
Підтримку надають у формі позик на вигідних умовах. Кошти спрямують на покриття збитків від пандемії.
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