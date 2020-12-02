Жодних версій поліція поки що не називає

Наїзд на пішоходів у німецькому Трірі. Автомобіль влетів просто в натовп, п'ять людей загинули. Серед них дев'ятимісячне немовля. 15 травмовані. Водія заарештували, його мотиви наразі невідомі. За словами очевидців, позашляховик мчав пішохідною зоною на великій швидкості.

Жодних версій поліція поки що не називає. Слідчі не відкидають, що у підозрюваного можуть бути психічні проблеми, тому проведуть відповідну експертизу.

Карл-Петер Йохем, поліцейський: