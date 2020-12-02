Наїзд на пішоходів у Німеччині: серед загиблих опинилося немовля [ Редактировать ]
Наїзд на пішоходів у німецькому Трірі. Автомобіль влетів просто в натовп, п'ять людей загинули. Серед них дев'ятимісячне немовля. 15 травмовані. Водія заарештували, його мотиви наразі невідомі. За словами очевидців, позашляховик мчав пішохідною зоною на великій швидкості.
Жодних версій поліція поки що не називає. Слідчі не відкидають, що у підозрюваного можуть бути психічні проблеми, тому проведуть відповідну експертизу.
Карл-Петер Йохем, поліцейський:
Водій - 51 річний чоловік, громадянин Німеччини. Поліцейські швидко прибули сюди. Також приїхали й медики. Наразі мотиви чоловіка невідомі, ми ще не готові робити якість висновки. Його заарештували і зараз допитують.
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