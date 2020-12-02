Найвищі показники захворюваности в Києві, на Одещині, в Запорізькій і Сумській областях

13 тисяч 141 інфікування коронавірусом в Україні за минулу добу. Ушпиталили майже півтори тисячі пацієнтів. 169 людей - померли від ускладнень.

Найвищі показники захворюваности в Києві, на Одещині, в Запорізькій і Сумській областях. З початку спалаху пандемії - ковід підхопили 758 тисяч українців, померли 12 з половиною тисяч.