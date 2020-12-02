Масштабна ДТП на Тернопільщині: загинула людина [ Редактировать ]
Масштабна ДТП на Тернопільщині. Одна людина загинула, двоє травмовані. Одразу чотири автівки зіткнулися на трасі неподалік від села Байківці. Попередня причина - неуважність одного з водіїв. Той не помітив, що машина перед ним повертала з головної дороги на другорядну. Від удару його автівку викинуло на зустрічну смугу.
Там саме їхала вантажівка. Щоб уникнути зіткнення, ваговик звернув - і врізався в іншу машину. Її водій загинув на місці, а пасажирку - вагітну - госпіталізували. Сильно постраждав також водій, через якого, власне, і сталася аварія. Його з машини вирізали рятувальники.
Ігор Невінський, начальник рятувального відділення групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини ДСНС України в Тернопільській області:
По приїзду на місце було встановлено що зіштовхнулися 4 автомобілі, розпочали роботу із деблокування потерпілого із автомобіля пежо, так як в нього були затиснуті ноги. Передали його швидкій.
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