Карантин выходного дня: Степанов рассказал о результатах [ Редактировать ]
Глава Министерства здравоохранения Украины Максим Степанов заявил о положительных результатах карантина выходного дня. По его словам, такие меры помогли уменьшить число заболевших COVID-19. Об этом чиновник рассказал на брифинге.
Степанов заявил, что главной целью карантина выходного дня было сбить "ураганное распространение коронавируса". Максимальный результат, который ожидали получить в Минздраве - уменьшение заболеваемость до 20%.
"Конечные результаты мы увидим, когда закончится эта неделя. Мы сможем тогда сравнить статистику. Но сейчас, предварительно, и это подтверждают даже такие осторожные цифры, когда мы сравниваем день ко дню - мы уже видим уменьшение не только динамики, но и количества заболевших", - заявил Степанов.
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