Вбивство журналіста Василя Сергієнка: на Черкащині звільнили з-під варти виконавців злочину [ Редактировать ]
На Черкащині під домашній арешт випустили обвинуваченого у вбивстві журналіста-майданівця Василя Сергієнка. Чоловіка закатували у лісі під Корсунем-Шевченківським ще у квітні 2014 року.
Підозрюваних у викраденні та вбивстві затримали через рік. На час слідства всіх п'ятьох тримали під вартою у Черкаському СІЗО, допоки минулого року райсуд Городища, куди передали справу, не почав поступово випускати їх під домашній арешт. Одного з безпосередніх виконавців злочину Володимира Воронкова судді звільнили з-під варти вчора, а сьогодні зранку - випустили зі слідчого ізолятора за місцем прописки у Київ.
Обурені таким рішенням активісти та рідні загиблого журналіста вирішили перешкодити звільненню Воронкова, але цьому завадила поліція. Під час штовханини конвой вивів Воронкова з СІЗО і посадив у машину адвоката.
Олег Собченко, товариш загиблого журналіста:
Ще однією метою ось цих от звільнень, під заставу, домашній арешт, створення в цілому комфортних умов утримання для бандитів - є руйнування слідства, яке ведеться ще по замовнику. Тобто, бандитам, які знаходяться на волі, спілкуються між собою - їм абсолютно немає сенсу співпрацювати зі слідством і давати якісь свідчення.
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