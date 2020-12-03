На Черкащині під домашній арешт випустили обвинуваченого у вбивстві журналіста-майданівця Василя Сергієнка. Чоловіка закатували у лісі під Корсунем-Шевченківським ще у квітні 2014 року.

Підозрюваних у викраденні та вбивстві затримали через рік. На час слідства всіх п'ятьох тримали під вартою у Черкаському СІЗО, допоки минулого року райсуд Городища, куди передали справу, не почав поступово випускати їх під домашній арешт. Одного з безпосередніх виконавців злочину Володимира Воронкова судді звільнили з-під варти вчора, а сьогодні зранку - випустили зі слідчого ізолятора за місцем прописки у Київ.

Обурені таким рішенням активісти та рідні загиблого журналіста вирішили перешкодити звільненню Воронкова, але цьому завадила поліція. Під час штовханини конвой вивів Воронкова з СІЗО і посадив у машину адвоката.

Олег Собченко, товариш загиблого журналіста: