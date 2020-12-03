У Раді Безпеки ООН перешкодили спробі Росії легітимізувати фейкові республіки Донбасу [ Редактировать ]
У Раді Безпеки ООН перешкодили спробі Росії легітимізувати фейкові республіки Донбасу. РФ планувала провести засідання начебто в рамках Радбезу, на якому мали б змогу виступити представники так званих ЛНР і ДНР. Україна такі дії Росії засудила, назвавши зустріч "спробою поширення пропаганди".
Бойкотували засідання й США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Естонія та Бельгія. Країни виступили з підтримкою Мінських домовленостей і чіткою позицією щодо суверенітету та територіальної цілісності України.
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