У Раді Безпеки ООН перешкодили спробі Росії легітимізувати фейкові республіки Донбасу. РФ планувала провести засідання начебто в рамках Радбезу, на якому мали б змогу виступити представники так званих ЛНР і ДНР. Україна такі дії Росії засудила, назвавши зустріч "спробою поширення пропаганди".

Бойкотували засідання й США, Велика Британія, Франція, Німеччина, Естонія та Бельгія. Країни виступили з підтримкою Мінських домовленостей і чіткою позицією щодо суверенітету та територіальної цілісності України.