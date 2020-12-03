Місяць до Нового року, а в парламентарів ще чимало роботи. Окрім розв'язання конституційної кризи та допомоги підприємцям в умовах карантину, під куполом ще мають ухвалити головний кошторис країни. Та з вирішенням нагальних проблем у Раді не квапляться. За що голосували сьогодні, розкаже Лариса Зубенко.

Розв'язати конституційну кризу та відновити обов'язкове електронне декларування нардепи не можуть вже другий день. І хоча напередодні голови фракцій ніби дійшли згоди, які норми треба внести в остаточний законопроєкт, сьогодні документа на порядку денному немає.

Натомість депутати посилили відповідальність за підроблення документів: паспортів та свідоцтв про шлюб, або ж їхнє викрадення. Привласнення чужого паспорта відтепер зловмисникові обійдеться у 850 гривень штрафу, або 3 роки позбавлення волі. За використання підробок - обмеження волі до п'яти років.

Максим Соколюк, голова Державної міграційної служби:

На сьогодні досить поширеним злочином є підроблення документів, що посвідчують особу. Підроблення набуло такого широкого розмаху, що працюють навіть віртуальні магазини та лабораторії з підроблення при цьому учасники ОПГ з метою особистого збагачення підшукують потенційних клієнтів для придбання офіційних бланків та сприяють незаконному перетинанню осіб через державний кордон України.

А от питання якості шкільних підручників парламентарі провалили. Після нещодавніх скандалів, коли батьки учнів знаходили в посібниках з хімії поради лікувати рак содою або ж релігійний підтекст у курсі "Основи сім'ї", до Ради внесли відповідний законопроєкт.

Інна Совсун, народний депутат, "Голос":

Нам необхідно встановити чіткі критерії до якості підручників, підручники мають бути науковими, вони не повинні містити плагіату, вони не повинні містити ознак упередженого ставлення і вони мають відповідати вікові дитини. Далі нам необхідно, щоб була незалежна, якісна експертиза цих підручників і оскільки зараз інститут експертизи не працює на достатньо належному рівні, ми пропонуємо варіант, коли батьки зможуть звертатися і просити про додаткову експертизу підручників.

"За" проголосував 161 обранець, тож документ передали на доопрацювання. По обіді парламентарі встигли ухвалити інші законопроєкти. Зокрема помічниками нардепів відтепер можуть бути лише люди, які вільно володіють українською мовою, мають диплом про вищу освіту та громадянство України.