До зміни влади готується і Світлана Тихановська. У черговому відеоролику вона заявила про готовність очолити Білорусь у перехідний період. Каже, її команда вже розробила концепцію нових виборів, проєкт конституційної реформи та програму економічної допомоги вразливим верствам.

На думку Тихановської, режим Олександра Лукашенка вже "розвалюється". Опозиційний рух у Білорусі активізувався в серпні, після президентських виборів, сфальсифікованих, на думку активістів.