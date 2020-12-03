Світлана Тихановська готова очолити Білорусь у перехідний період [ Редактировать ]
До зміни влади готується і Світлана Тихановська. У черговому відеоролику вона заявила про готовність очолити Білорусь у перехідний період. Каже, її команда вже розробила концепцію нових виборів, проєкт конституційної реформи та програму економічної допомоги вразливим верствам.
На думку Тихановської, режим Олександра Лукашенка вже "розвалюється". Опозиційний рух у Білорусі активізувався в серпні, після президентських виборів, сфальсифікованих, на думку активістів.
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