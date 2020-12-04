На Донбасі за минулу добу - дев'ять порушень з боку російських підрозділів. Поблизу Водяного окупанти здійснили кілька пострілів з мінометів 120 калібру та гранатометів. На цій самій ділянці противник чотири рази дистанційно мінував позиції Збройних сил.

Окрім того, неподалік Опитного російські найманці били з протитанкового гранатомета. Українські бійці вогню у відповідь не відкривали.