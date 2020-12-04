11-місячний Єгор з Київщини потребує термінової допомоги. У хлопчика діагностували рідкісну генетичну хворобу - спінальна м'язова атрофія 2 типу. Лікування дороге - без допомоги небайдужих родині не впоратися.

Те, що з їхнім єдиним сином Єгором, не все гаразд, родина Кудрявських запідозрила, щойно він народився: у хлопчика постійно тремтіли руки. А невдовзі побоювання батьків підтвердили лікарі.

Руслан Кудрявський, батько Єгора:

Коли Єгорові було вісім місяців, ми з дружиною почали помічати, що у Єгора відсутній опор на ніжки. Коли звернулися в клініку "Охмадит", то лікар нам повідомив, що у нашого сина спостерігається діагноз спинальна м'язова атрофія. Це був шок.

Це такий генетичний дефект, через який у людини поступово відмовляють м'язи.

Руслан Кудрявський, батько Єгора:

Ці діти перестають ходити, сидіти, переворачуватися, після цього навіть рухатися. І все зводиться до того, що м'язи гортані перестають працювати. Це зонд вводиться, грудна клітка западає і вже після цього смерть.

Нині Єгор з мамою вимушено переїхали до Польщі - там лікарі надають підтримувальну терапію. В Україні ж цю недугу взагалі не лікують.

Наталія Пічкур, завідувачка Центру орфанних захворювань "Охматдиту":

На сьогодні у світі зареєстровано три лікарських засоби, які можна призначати при цьому захворюванні. Особливо препарати генної терапії, які нині в Україні не зареєстровані, вони є надвисоковартісні звичайно, але все ж таки вони є ефективними.

Єдине місце, де наразі лікують таку хворобу - Сполучені Штати. Аби поставити на ноги маленького Єгора, потрібно зробити лише один укол. Але ціна ін'єкції - захмарна.

Руслан Кудрявський, батько Єгора:

Нам клініка прислала рахунок - 2 мільйони 300 тисяч доларів.

Без підтримки ми не зберемо ці кошти, нам просто нікуди діватися, просимо допомоги у всіх небайдужих. Якщо ми зараз опустимо руки, то розуміємо, що майбутнього у сина немає.

Тож боротися з недугою сім'я Єгора не припиняє. Вірять, що їхній син таки одужає й разом з іншими дітками на власних ніжках згодом піде до дитсадка.

Допомогти Єгорові може кожен. Реквізити зараз на екрані.

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Кудрявський Руслан Сергійович (батько хлопчика)

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Кудрявська Анна Олексіївна (мама хлопчика)

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