Часть небольших островов Алеутского архипелага и шесть крупных вулканов, расположенных на их территории, могут являться частью гигантского супервулкана. К такому выводу пришла команда геологов, которая представила свой доклад на конференции Американского геофизического союза (AGU).

Алеутская островная дуга, которая расположена у западных берегов Аляски, - это один из самых активных вулканических регионов на Земле. Там находится более 70 активных вулканов, которые вытянуты в линию, протяженностью около 2 500 км.

Один из самых "беспокойных" - вулкан Кливленд. В последние года его активность резко возросла. За последние два столетия он извергался 22 раза, причем между 2009 и 2017 годами - 8 раз.

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Ученые предполагают, что Кливленд и пять других вулканов (Карлайл, Герберт, Кагамил, Тана и Ульяга) на территории так называемых Четырехсопочных островов являются частью гигантского супервулкана, который скрыт под водами Тихого океана.

По мнению геологов, под этими островами находится кальдера - истинное жерло супервулкана, который по размерам сопоставим с Йеллоустоунским супервулканом.

Об этом свидетельствуют особенности структуры недр Четырехсопочных островов, а также схожий состав магмы этих вулканов.

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Напомним, что в конце ноября в Индонезии произошло мощнейшее извержение вулкана Левотоло.

А в начале декабря в Японии произошел зрелищный взрыв вулкана Сакурадзима.