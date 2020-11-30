NASA ужаснулись от мощнейшего взрыва на Солнце: что угрожает Земле [ Редактировать ]
Ученые зафиксировали на Солнце самую мощную вспышку за 3 года.
Пучок лучей прошел сквозь слои земной атмосферы и ионизировал ее, вызвав нарушения в работе коротковолновой связи над югом Атлантического океана.
Радиолюбители и моряки, возможно, заметили странные эффекты распространения на частотах ниже 20 МГц, в некоторых случаях передача ниже 10 МГц была полностью прекращена.
Астрономы из NASA оценили силу вспышки в 4,4 балла по 5-бальной шкале. Такая разрушительная сила могла быть губительной для Земли, однако возникший луч был направлен не в сторону Голубой планеты, а в открытый космос.
Another look at the coronal mass ejection launched by the M4.4 flare earlier today. These images come from SOHO which is a space craft that looks at CMEs from earth's point of view. A fast and impressive CME can be seen but as mentioned earlier, it is not directed towards Earth. pic.twitter.com/mVvOGebuon— SpaceWeatherLive (@_SpaceWeather_) November 29, 2020
Ранее мы писали, что Солнце входит в новый цикл жизни. По словам ученых, это свидетельствует о начале нового 25 цикла звезды, который продлится примерно 11 лет.
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