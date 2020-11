Ученые зафиксировали на Солнце самую мощную вспышку за 3 года.

Пучок лучей прошел сквозь слои земной атмосферы и ионизировал ее, вызвав нарушения в работе коротковолновой связи над югом Атлантического океана.

Астрономы из NASA оценили силу вспышки в 4,4 балла по 5-бальной шкале. Такая разрушительная сила могла быть губительной для Земли, однако возникший луч был направлен не в сторону Голубой планеты, а в открытый космос.

Another look at the coronal mass ejection launched by the M4.4 flare earlier today. These images come from SOHO which is a space craft that looks at CMEs from earth's point of view. A fast and impressive CME can be seen but as mentioned earlier, it is not directed towards Earth. pic.twitter.com/mVvOGebuon