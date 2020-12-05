Війна на Донбасі: військовослужбовці утеплюють бліндажі на передових позиціях [ Редактировать ]
З ворожими провокаціями, але без втрат. На Донбасі сьогодні противник 5 разів порушував режим тиші. Обстрілював позиції наших армійців із гранатометів та стрілецької зброї.
Поблизу Мар'їнки працювали ворожі снайпери, їх наші захисники зупинили вогнем у відповідь.
Населення живе ніби подвійним життям. Люди їздять, які живуть на нашій стороні, а сім'ї у них находяться там.
Наробила лиха ця війна. Луганщина, передові позиції українського війська, з яких буквально можна зазирати у вікна домівок окупованого Слов'яносербська. Бойові дії наразі, на щастя, не відбуваються. Тут перемир'я, кажуть бійці. Ворог не стріляє, бо навпроти наших позицій мирне місто. А тамтешній люд окупантам краще не гнівити своїми провокаціями.
Олександр, військовослужбовець Збройних сил України:
Єдине, чуємо вибухи зі сторони противника, можливо йде розмінування у них, можливо десь-якось, щось будують.
А навкруги - випалена земля. Бійці розповідають: восени саме звідси покотився вогняний вихор Луганщиною. Горіли ліси і села. Загинули військові й мирні жителі. А все тому, що з окупованої території кинули займисту міну.
Руслан, військовослужбовець Збройних сил України:
Тільки бабах - і одразу вогонь. Тут горіло все, повністю все, - ви ж самі бачите ці дерева, що позалишалися, що їх не знищило, а так все згоріло. Там на ділянках, де ліс - взагалі було страшно дивитися. - А на їхньому боці щось горіло? - На їхньому боці ні, там річка перегороджувала і все.
Та попри все, в солдатів окопне життя триває. Позиції відновили. Тепер як новенькі. А Микола в бліндажі склав цегляну пічку. Дідівським методом.
Микола, військовослужбовець Збройних сил України:
Нам дають "буржуйки", але ж "буржуйка" - вона скільки горить, стільки й гріє, а ця пічка - вона нагрілася, цегла температуру тримає. Ми з вечора протопили - і нам цілу ніч тепло. А так, у "буржуйку" треба постійно підкидати, щоб тепло було.
Командир цієї позиції Олександр - молодий лейтенант, цьогорічний випускник військової академії. На передовій кілька місяців, утім, за цей час офіцер здобув нагороду "Козацький хрест". За те, що не розгубився і зміг організувати грамотну оборону проти вогняної стихії. Хоча сам хлопець певен: ця нагорода спільна.
Олександр, офіцер Збройних сил України:
Нас намагалися випалити і були у нас інші сутички, то люди показали себе достойно. Людьми, - я, як командир, - пишаюся.
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