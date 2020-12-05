Неочікувані політичні союзи. У регіонах боротьба за крісла несподівано об'єднала колишніх опонентів, незважаючи на раніше задекларовані різні політичні погляди.

Для таємного голосування виборів голови Запорізької районної ради Запорізької області вносяться наступні кандидатури: Філін Олександр Олександрович - партія "Слуга Народу", та Шершньов Едуард Анатолійович - "Опозиційна платформа - За життя".

Звичайний Палац культури на околиці Запоріжжя на кілька годин перетворився на сесійну залу. Понад півсотні депутатів зібралися тут на свою першу сесію. І головне питання - хто буде спікером. За кандидатів голосують таємно. Рахують - швидко. Більшістю голосів обирають представника від партії "Слуга народу".

Урочисто присягаю, що буді вірно служити громаді та народу України.

Олександр Філін, секретар Запорізької районної ради:

І ми будемо працювати виключно на конструктив. Далі по порядку денному. А ніхто мені порядок денний не залишив? - А ви не сказали, ви сказали: йдіть звідсіля.

Результатом голосування відверто здивовані представники "Опозиційної платформи - За життя" - вони взяли найбільше місць у районній раді, тоді як коаліцію склали антагоністичні політсили - "Слуга народу", "Батьківщина", "Нова політика" та партія мера Запоріжжя Володимира Буряка "Єднання".

Олена Семененко, депутат Запорізької районної ради, "Опозиційна платформа - За життя":

Что мы увидели сегодня - то ли боятся центральной власти, то ли еще чего-то, - сегодня эти политические силы объединились, - каждая из них, - предав своего избирателя. Мы так считаем. И это сегодня видно.

Оксана Губіна, депутат Запорізької районної ради, "Опозиційна платформа - За життя":

Сподіваючись на те, що на виборах ми йшли разом з командою Володимира Буряка "Єднання", підтримуючи його, як мера, і тим надаючи напевно перевагу саме в тому, щоби він у першому турі був обраний мером. Сьогодні ми побачили те, що його політична сила з'єдналася з партіями, які абсолютно були проти такого поєднання до виборів.

Попереду боротьба за портфелі членів депутатських комісій. Аби узгодити всі питання, в роботі сесії Запорізької районної ради оголосили перерву.