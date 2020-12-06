Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер прознан лучшим игроком 2020 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Об этом сообщает пресс-служба Федерации.

34-летний голкипер вышел на первую ступень таблицы с 320 очками. После него следует вратарь мадридского "Атлетико" Ян Облак с 40 очками, а триумфатор минувшего года Алиссон из "Ливерпуля" занял третье место с 30 очками.

Отмечается, что Нойер получает престижную награду в пятый раз. По настоящему показателю баварец догнал Икера Касильяса и Джанлуиджи Буффона.

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В 2020 году была отменена церемония вручения награды "Золотой мяч". Редакция журнала приняла решение отменить церемонию из-за пандемии коронавируса.

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