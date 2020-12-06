Сьогодні найбільше свято саме на передовій

Незламні бійці. Сьогодні найбільше свято саме на передовій. Бо там наші вояки щодня боронять рідну землю та дивляться ворогові в лице.

Звідти повернувся наш Ігор Левенок. Про святкування в окопах та історії справжніх героїв - його матеріал.

Я доволен, я вернулся сюда и у меня будто второе дыхание открылось. Я хочу быть военным, я обратно вернулся.

Є така професія - захищати рідну землю. Колись Володимиру так сказав батько. І слова запали юнакові в душу.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

И потом ми как-то сидели с батей, общались, а он говорит не хочешь пойти в армию? Я подумал, а почему бы и нет. Но он думал я пойду на срочную службу, а я подумал, мне там делать нечего. Я пойду на контракт к пацанам и все.

Нині Володя боронить Україну на передовій. В окопах, неподалік від окупованої Горлівки. Парубкові - двадцять один рік. Це вже його друга ротація на фронт. Хлопець усвідомив: його покликання - бути воїном.

Володимир, військовослужбовець Збройних сил України:

Оно, вроде, приходишь на гражданку отсюда уходишь и рвешься туда поближе к людям. А там находишься и понимаешь, что уже без этого никак. Уже самого сюда тянет просто. Сниться оружие. Я с детства люблю и проявляю интерес к оружию. И мне как-то спокойно с оружием находиться. Я мирный человек, я в драки никогда первый не лезу, но если мне будет угрожать опасность, я буду давать отпор.

Нині на фронті, таких як Володимир вояків, чимало. Молоді, мотивовані солдати, сержанти й офіцери. Вони прагнуть формувати і зміцнювати українське військо. У суспільстві створюватимуть прошарок військової інтелігенції.

Олександр, офіцер Збройних сил України:

Ми прагнемо до НАТО і зараз натівська система потихеньку впроваджується у війська і це видно. Насамперед це видно по харчуванню, яке змінилося. І це видно по тому, що більшість молодих і перспективних людей займають керуючі посади. І це вже є простішим. Простішим в тому плані, що питання, які покладаються на керівництво простіше вирішити.

Знання військової справи, володіння іноземною, плюс бойовий досвід. Це передумови для молодих офіцерів, яких призначають на посади командирів підрозділів.

Закінчив навчання, потрапив сюди у військову частину на службу. Зараз в даний момент є кар'єрний ріст. Тобто поки я не збираюся закінчувати службу. Буду продовжувати.

Дмитро командує ротою на одному з найнебезпечніших напрямків фронту. Неподалік від Дебальцевого. Перед вступом до академії встиг повоювати ще в гарячому чотирнадцятому. Його головні принципи - армійська дисципліна та розважливість.

Дмитро, військовослужбовець Збройних сил України:

Нам потрібно дуже сильно змінити навіть розуміння самої військової служби. Тобто навіть ті самі заходи безпеки. Якщо людина свідомо їх порушує, то якщо вона там в бумажці розпишеться, це нічого не змінить. Треба психологічно змінювати усвідомлення що безпечно, а що не безпечно.

Новий підхід до реформування війська. Це коли офіцер стає не тільки командиром, а ще й лідером.

Я хочу, щоб всі рівнялися на кращих, не пасли задніх, а були, як танковий кулак, кріпкими, міцними і наполегливими.

Олександр - командир танкової роти в зоні ООС. Академію закінчив із відзнакою. Захистив наукову роботу з тактики танкового бою. Молодий командир писав її на основі теорії та практичного опитування танкістів, які воювали на Донбасі з російськими броньованими всюдиходами.

Мотив один, перемогти, закінчити цю кляту війну, щоб всів наші хлопці вернулися додому і були із сім'ями.

Олександр вітає побратимів із професійним святом.