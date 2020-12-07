На юге и юго-западе Китая у летучих мышей выявили новые виды коронавируса. Эти штаммы являются "близкими родственниками COVID-19" и также способны передаваться людям.

Об этом заявила вирусолог из Уханя (Китай) Ши Чженли, передает The Guardian.

"Мы думаем, что существует высокий риск межвидовой передачи вирусов человеку. Мы должны искать их (новые коронавирусы) не только в Китае, но и в странах Южной Азии", - отметила она.

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Вирусолог пояснила, что COVID-19, скорее всего, передался от летучих мышей другому животному, от которого уже потом передался человеку. И это животное, выступившее "промежуточным звеном", пока еще не идентифицировано.

Также отмечается, что китайские ученые-вирусологи во главе с Ши Чженли пока не обнаружили вирус у сельскохозяйственных и диких животных в окрестностях Уханя, откуда, как считается, началось распространение коронавируса в декабре 2019 года.

Согласно неподтвержденным теориям, промежуточным животным мог быть панголин. По словам Ши Чженли, если это так, то, вполне вероятно, что вирус передался от летучей мыши панголинам за пределами Китая, поскольку все панголины попадают в Китай контрабандой из других азиатских стран, включая Индию.

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