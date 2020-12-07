Особливе Різдво. Пандемія внесла вимушені корективи у вікові традиції відзначання найулюбленішого свята всіх християн. Як у різних країнах прилаштовуються до нових умов святкування - розповість Ольга Жидецька.

Герої традиційного вертепу у неодмінному атрибуті 2020 - захисній масці. Та різдвяна зірка з медичних рукавичок. Незвичайну передсвяткову експозицію, присвячену буремному року, що минає, презентували в музеї Сакрального мистецтва у Більбао. Через неї автори вирішили показати, як давні звичаї вбирають у себе ключові віхи нової епохи.

Ідоя Перез, директор Музею сакрального мистецтва:

Знайшлося місце й для гумору - це туалетний папір. - Товар, який, як відомо, - першим зник з полиць супермаркетів.

Підлаштовуватися до нових умов змушені і люди, і... святі. Так Святий Миколай, який до християн західного обряду приходить 6 грудня, до бельгійської малечі завітав через екрани комп'ютерів. Необхідність опановувати сучасні технології поважного дідуся не лякає.

Це нагода для дітей сказати - привіт, Святий Миколаю! Нині час, коли важливо святкувати, зберігати традиції, підтримувати відчуття дива і блиск в очах малечі.

А влада Талліна вирішила заохотити жителів вийти з приміщень на свіже морозне повітря. Довкола різдвяної ялинки встановили 30 фігур - з паперових ліхтарів. Щоби запобігти небезпечному скупченню людей - відвідувачів пропускають маленькими групами та спеціально організованими маршрутами.

Має Ліїса Силдник, відвідувачка виставки:

Я дуже вражена. Не думала, що всього буде так багато. Беручи до уваги ситуацію в Естонії та й усьому світі, гадаю - це чудова ідея, - влаштувати щось таке просто неба!

Незвично малолюдна у ці дні і площа святого Петра у Ватикані. Та попри всі негаразди там, як завжди, встановлюють ялинку і вертеп.

У своєму недільному зверненні до вірян Папа Римський Франциск нагадав, що такі різдвяні атрибути це, найперше, символ надії. Особливо у нинішній складний час. І жодна пандемія не зможе загасити цього світла у людських серцях.