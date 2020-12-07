"Театр абсурда": Кулеба о переговорах по Донбассу [ Редактировать ]
Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал о том, что Украина заинтересована в переговорах ТКГ и нормандской встрече только в том случае, если будет результат от этого процесса.
"Если кто-то думает, что участники ТКГ или переговоров в нормандском формате регулярно не испытывают эффект театра абсурда, сталкиваясь с позициями и аргументами той стороны, то эти люди глубоко ошибаются", - рассказал он.
Но, по его словам, у Украины нет выбора.
"Мы должны двигаться вперед, мы должны толкать, потому что речь идет о нашей стране и нашей территориальной целостности", - отметил он.
Ранее сообщалось, что Украина будет бойкотировать встречу Совбеза ООН с "ЛДНР".
Напомним, что в ОБСЕ заявили, что заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу не дают прогресса.
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