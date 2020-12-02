Украина намерена бойкотировать встречу Совета Безопасности ООН по "формуле Арриа", в которой ожидается участие представителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, передает РИА Новости.

Заседание будет бойкотировать не только Украина, но и США, Соединенное Королевство, Франция, ФРГ, Эстония и Бельгия. То есть все, кроме России, страны - участницы ОБСЕ, входящие сегодня в Совбез. Это важный сигнал, ведь ОБСЕ участвует в переговорном процессе в рамках ТКГ.

Заседания по "формуле Арриа" - неформальные встречи для откровенного обмена мнениями по разным вопросам.

Онлайн-мероприятие пройдет в среду, 2 декабря, по инициативе России и будет посвящено исполнению Минских соглашений. Для участия приглашены так называемый полпред "ЛНР" в контактной группе по Донбассу Владислав Дейнего и "глава МИД" "ДНР" Наталья Никонорова.

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Ранее первый заместитель постоянного предствительства России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Германия и Франция заблокировали трансляцию встречи с представителями недореспублик на сайте ООН.

Напомним, что в ОБСЕ заявили, что заседания Трехсторонней контактной группы по Донбассу не дают прогресса.

Ранее "Подоробности" писали, что главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил о том, что не видит военного решения вопроса на Донбассе.