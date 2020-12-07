На Донеччині знайшли схованку із гранатами та набоями [ Редактировать ]
Сховок із боєприпасами знайшли прикордонники разом із співробітниками СБУ на Донеччині.
У зруйнованій будівлі поблизу селища Пільне були заховані бойові гранати, тротилові шашки, порохові заряди та набої різних калібрів. Наразі правоохоронці шукають власників арсеналу.
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