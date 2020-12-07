В Демократической республике Конго умер военнослужащий украинского отдельного вертолетного отряда миссии ООН в Конго.

Об этом сообщил помощник командира отряда по связям со СМИ Юрий Кульпа в Facebook.

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"6 декабря, в результате внезапной остановки сердца умер военнослужащий 18 отдельного вертолетного отряда старший солдат Сергей Савченко", - говорится в сообщении.

Сергей Савченко

Примечательно, что это уже не первая смерть украинских миротворцев в Конго. Так, 22 ноября в Демократической республике от осложнений, вызванных COVID-19, умер военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Ранее сообщалось, что в ДР Конго смертельная лихорадка убила десятки человек. По данным ВОЗ в Конго было зафиксировано 118 случаев заболевания, из которых 112 людям диагноз уже подтвержден, 6 ожидают результаты теста.

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