В Конго внезапно умер украинский миротворец [ Редактировать ]
В Демократической республике Конго умер военнослужащий украинского отдельного вертолетного отряда миссии ООН в Конго.
Об этом сообщил помощник командира отряда по связям со СМИ Юрий Кульпа в Facebook.
"6 декабря, в результате внезапной остановки сердца умер военнослужащий 18 отдельного вертолетного отряда старший солдат Сергей Савченко", - говорится в сообщении.
Сергей Савченко
Примечательно, что это уже не первая смерть украинских миротворцев в Конго. Так, 22 ноября в Демократической республике от осложнений, вызванных COVID-19, умер военнослужащий Вооруженных сил Украины.
Ранее сообщалось, что в ДР Конго смертельная лихорадка убила десятки человек. По данным ВОЗ в Конго было зафиксировано 118 случаев заболевания, из которых 112 людям диагноз уже подтвержден, 6 ожидают результаты теста.
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