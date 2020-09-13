В Мбандаке, Экваториальная провинция Демократической республики Конго, свирествует уже одиннадцатая по счету вспышка болезни, вызванной вирусом Эбола, от которой скончались 48 человек. Об этом сообщает ВОЗ в Twitter.

"Последний отчет о ситуации в связи с 11-й вспышкой болезни, вызванной вирусом Эбола, в Мбандаке, Экваториальная провинция Демократической республики Конго по состоянию на 10 сентября 2020", - говорится в посте.

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Стоит отметить, по данным ВОЗ в Конго было зафиксировано 118 случаев заболевания, из которых 112 людям диагноз уже подтвержден, 6 ожидают результаты теста.

А также, 48 человек скончались и 52 излечились от болезни.

Напомним, ранее в Конго уже была зафиксирована вспышка лихорадки Эбола.

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