Понад тисячу арештантів утекли з однієї з в'язниць у Демократичній Республіці Конго. Сталося це після нападу бойовиків на тюремну охорону. В цей час бранці зламали двері й вирвалися на свободу. За ґратами залишилася тільки сотня ув'язнених. Відповідальність за напад наразі не взяло жодне терористичне угруповання.