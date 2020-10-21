У Демократичній Республіці Конго з в'язниць утекли сотні арештантів [ Редактировать ]
Понад тисячу арештантів утекли з однієї з в'язниць у Демократичній Республіці Конго. Сталося це після нападу бойовиків на тюремну охорону. В цей час бранці зламали двері й вирвалися на свободу. За ґратами залишилася тільки сотня ув'язнених. Відповідальність за напад наразі не взяло жодне терористичне угруповання.
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