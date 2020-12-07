У Черкасах містяни вже понад пів року намагаються відстояти архітектурну пам'ятку - маєток міщанина Вацлава Кринського, побудований у середмісті ще на початку 20 століття. "Інтер" вже не раз розповідав про цю боротьбу.

Нагадаємо, нинішній власник будівлі ще на початку квітня планував її знесення та будівництво висотки. Мерія на це навіть дала документальну згоду. Та після численних протестів дозволи анулювали, але не на довго. На початку листопада їх поновили.

Такі старовинні будинки у Черкасах можна перелічити на пальцях. Ще у вісімдесятих їх активно знищувала радянська влада. Вся архітектура, яка хоч ще якось нагадує про 700 річну історію - переписана і занесена до переліку пам'яток. Маєток Вацлава Кринського теж там.

Вона занесена в перелік пам'яток архітектури місцевого значення, це ще починаючи з радянських часів і закінчуючи - є документи за 2010 рік.

Цю теку із документами Валентин Титаренко почав збирати ще в квітні, коли дізнався, що маєток планують знести. Власник історичної будівлі має намір звести тут дев'ятиповерхівку. Міський департамент архітектури навесні дав дозвіл на розроблення проєкту. Те, що будинок - пам'ятка архітектури, ані чиновників, ані забудовника не зупинило.

Валентин Титаренко, житель Черкас:

Вони проєкт свого твору дев'ятиповерхового нам представили і на цьому проєкті вони навіть намалювали табличку - "на цьому місці стояла пам'ятка архітектури".

Влітку забудовника зупинили численні акції протестів і ще одна історична пам'ятка - земля. Це недосліджена територія першого черкаського замчища. Приватники були змушені оплатити археологічні розкопки на цьому місці, аби отримати дозвіл на будівництво.

Тепер, через пошкоджені комунікації маєток і сам поступово руйнується. В обласному управлінні культури діями власника будинку шоковані. Адже приватник, уже давно, мав з ними підписати охоронний договір на пам'ятку і стежити за її збереженням.

Людмила Фіть, начальник управління культури та культурної спадщини Черкаської ОДА:

Власник пам'ятки зобов'язаний, відповідно до закону дотримуватися всіх мір по збереженню цієї пам'ятки.

Під тиском обласної влади та містян, міське управління архітектури влітку скасувало свій дозвіл на розробку проєкту забудови. Але 9 листопада чиновники поновили його. Головний архітектор Черкас запевняє, відмовити власнику будинку він по закону не міг. Але, каже, приватники про історичний статус об'єкту попереджені.

Віталій Чернуха, головний архітектор міста Черкаси:

Робочою проєктною документацією передбачити проведення необхідних заходів, робіт та погоджень відповідно до чинного законодавства. Тобто, що вони мають зробити? Ну вивчить законодавство і поступити відповідно до того законодавства

Чи вивчив власник маєтку законодавство - з'ясувати нам не вдалося, його представники на контакт не вийшли. А справою зайнялися правоохоронці. Із заявою про руйнування пам'ятки архітектури обласне управління культури вже звернулось до прокуратури.