Скандал в Одесі: тіла померлих від COVID-19 годинами лежать у палатах [ Редактировать ]
В Одесі не вщухають скандали навколо епідситуації. Днями інтернет облетіли світлини, які свідчать: тіла померлих від коронавірусу годинами лежать у палатах і коридорах лікарень, усі подробиці далі.
У п'ятій лікарні Одеси таки підтвердили достовірність скандальних фото. Але кажуть це був поодинокий випадок, коли тіла померлих від COVID-19 просто не встигали вивозити через завантаженість лікарів.
Людмила Бірюкова, заступник директора міської лікарні Одеси №5:
Пациенты паникуют, персонал паникует, нагрузка очень большая и очень тяжелая!
А біля лікарні чергують рідні хворих. Вони обурені: кажуть - медики недбало ставляться до пацієнтів, а від близьких постійно вимагають купувати ліки.
Віктор, син пацієнтки Міської лікарні Одеси №5:
Врачи вообще не заходят! Уже третьи сутки здесь и не заходят. Так, зашёл, вот это пощупал и ушёл, всё - никаких вообще! Я говорю: дайте мне хотя бы врача, хотя бы в телефонном режиме общаться, я всё понимаю: коронавирус и всё, но хотя бы общаться как-то ж надо!
У лікарнях Одеси не вистачає місць, медперсоналу, кисню та обладнання. Про це постійно нагадують волонтери, які опікуються коронавірусними хворими. В мерії все заперечують, а волонтерів називають провокаторами. Політологи кажуть: у своєму бажанні не визнавати очевидні речі чиновники прогавили точку неповернення.
Геннадій Чижов, політолог:
Я боюсь, что катастрофа наступила, мы не справимся с этой болезнью, надо принимать только чтоб вступал в действие закон о чрезвычайной ситуации, иначе, не хочется это слово говорить - хана! Это будет мощнейший удар по власти, который она, я боюсь, не переживёт.
Опозиційно налаштовані депутати кажуть: влада має негайно збільшити фінансування медицини.
Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":
В проекте бюджета на 2021 год у нас предусмотрено на медицину 157 миллиардов гривен, на борьбу с коронавирусом - всего лишь 14 миллиардов, а на вакцинацию - два миллиарда. Скажите: как с такими цифрами можно побороть, мы так никогда не поборем эту эпидемию. Уже все государства выйдут уже, а у нас до сих пор он будет бушевать. Потому что четырнадцать миллиардов это ничтожно малая цифра для того, чтобы решить эту проблему.
А в мерії повідомляють: на сьогодні в лікарнях Одеси вільними залишаються лише чотирнадцять ліжкомісць для хворих на COVID-19. У січні чиновники обіцяють розгорнути додаткові сто двадцять ліжок. Та чи зможе місто протриматися до того часу?
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