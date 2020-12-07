В Одесі не вщухають скандали навколо епідситуації

В Одесі не вщухають скандали навколо епідситуації. Днями інтернет облетіли світлини, які свідчать: тіла померлих від коронавірусу годинами лежать у палатах і коридорах лікарень, усі подробиці далі.

У п'ятій лікарні Одеси таки підтвердили достовірність скандальних фото. Але кажуть це був поодинокий випадок, коли тіла померлих від COVID-19 просто не встигали вивозити через завантаженість лікарів.

Людмила Бірюкова, заступник директора міської лікарні Одеси №5:

Пациенты паникуют, персонал паникует, нагрузка очень большая и очень тяжелая!

А біля лікарні чергують рідні хворих. Вони обурені: кажуть - медики недбало ставляться до пацієнтів, а від близьких постійно вимагають купувати ліки.

Віктор, син пацієнтки Міської лікарні Одеси №5:

Врачи вообще не заходят! Уже третьи сутки здесь и не заходят. Так, зашёл, вот это пощупал и ушёл, всё - никаких вообще! Я говорю: дайте мне хотя бы врача, хотя бы в телефонном режиме общаться, я всё понимаю: коронавирус и всё, но хотя бы общаться как-то ж надо!

У лікарнях Одеси не вистачає місць, медперсоналу, кисню та обладнання. Про це постійно нагадують волонтери, які опікуються коронавірусними хворими. В мерії все заперечують, а волонтерів називають провокаторами. Політологи кажуть: у своєму бажанні не визнавати очевидні речі чиновники прогавили точку неповернення.

Геннадій Чижов, політолог:

Я боюсь, что катастрофа наступила, мы не справимся с этой болезнью, надо принимать только чтоб вступал в действие закон о чрезвычайной ситуации, иначе, не хочется это слово говорить - хана! Это будет мощнейший удар по власти, который она, я боюсь, не переживёт.

Опозиційно налаштовані депутати кажуть: влада має негайно збільшити фінансування медицини.

Віктор Баранський, депутат Одеської міськради, "Опозиційна платформа - За життя":

В проекте бюджета на 2021 год у нас предусмотрено на медицину 157 миллиардов гривен, на борьбу с коронавирусом - всего лишь 14 миллиардов, а на вакцинацию - два миллиарда. Скажите: как с такими цифрами можно побороть, мы так никогда не поборем эту эпидемию. Уже все государства выйдут уже, а у нас до сих пор он будет бушевать. Потому что четырнадцать миллиардов это ничтожно малая цифра для того, чтобы решить эту проблему.

А в мерії повідомляють: на сьогодні в лікарнях Одеси вільними залишаються лише чотирнадцять ліжкомісць для хворих на COVID-19. У січні чиновники обіцяють розгорнути додаткові сто двадцять ліжок. Та чи зможе місто протриматися до того часу?