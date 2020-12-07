На північному сході Італії хурделило три дні [ Редактировать ]
Вхурделило на північному сході Італії. Снігом засипало Доломітові Альпи, гірський масив у Східних Альпах, популярний серед любителів зимового відпочинку. Мело три дні поспіль.
А вихідними снігопад підсилили ще й штормові блискавки - доволі рідкісне явище в цьому регіоні. Щороку гірськолижні курорти Італії заробляють 11 мільйонів євро, третина цієї суми - виручка за різдвяно-новорічні свята.
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