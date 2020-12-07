Цими вихідними у великих містах країни мітингували як корона скептики, так і прихильники карантинних обмежень

Німеччина знову протестує. Цими вихідними у великих містах країни мітингували як корона скептики, так і прихильники карантинних обмежень. Коли німецький уряд планує послабити локдаун? розкаже Тетяна Логунова .

Кожні вихідні - на демонстрацію. Німеччиною знову прокотилася хвиля антикоронавірусних протестів. На вулиці Дюссельдорфа, Мангейма і Шверіна вийшли сотні противників карантинних обмежень. Ці люди вже об'єдналися в рух під назвою "інакомислячі".

Кім Фрайганг, представник поліції Дюссельдорфа:

Мітинг пройшов більш-менш спокійно. Кілька разів були спроби підігріти ситуацію, але ми вчасно втрутилися й запобігли сутичкам. Долучитися до протестуючих намагалася й група агресивно налаштованих футбольних фанів. На прохання організаторів акції, ми не пустили їх на мітинг.

Одночасно з корона скептиками мітингували і прихильники карантину. Аби показати, що більшість німців підтримує політику уряду.

Я не можу дивитися на людей, які начиталися всіляких конспірологічних вигадок і вважають, що ми живемо за часів диктатури. Тому я вийшла на мітинг, аби показати їм, що більшість людей дотримуються правил, носять маски й намагаються хоч якось взяти під контроль поширення вірусу.

Послаблювати карантинні обмеження німецький уряд поки що не планує. Навпаки, їх посилюють на регіональному рівні. У Баварії, наприклад, від середи діятиме режим надзвичайного стану. Люди зможуть залишати домівки лише з поважної причини - це робота, візит до лікаря або пробіжка. Школи переведуть на дистанційне навчання. І повністю заборонять вживання алкогольних напоїв просто неба.

Маркус Зедер, Прем'єр-міністр Баварії:

Крім обмежень на вихід із дому, у містах зі складною епідемічною ситуацією діятиме й комендантська година - з дев'ятої вечора до п'ятої ранку.

Правила трохи пом'якшать тільки на Різдво. У цей день баварський уряд дозволить збиратися компаніями до 10 осіб. А от на Новий рік - уже зась.

Маркус Зедер, Прем'єр-міністр Баварії:

Різдво - це сімейне свято, а Новий рік - час вечірок і зустрічей із друзями. Цього року його доведеться святкувати у вузькому колі. Максимум 5 осіб із двох різних сімей.

Якнайшвидше знизити темпи поширення коронавірусу і вийти з часткового локдауну - закликає й Ангела Меркель. Канцлерка попередила: бюджет не бездонний. Уже незабаром уряд буде змушений урізати субсидії, які виділяють на підтримання закритого на карантин бізнесу.

Ангела Меркель, канцлер Німеччини:

Ми не зможемо постійно підтримувати бізнес. Адже розуміємо, що найближчими роками на нас очікують бюджетні проблеми.

Наразі закриті через локдаун підприємства отримують щедру фінансову допомогу - 75 відсотків від їхнього місячного обігу. На ці виплати уряд виділив 30 мільярдів євро.

У Німеччині прогнозують, що боротьба з коронавірусом триватиме ще пів року. Саме стільки часу знадобиться для вакцинації більшості населення країни. І доти жителям країни доведеться дотримуватися правил безпеки, носити маски й обмежувати соціальні контакти.