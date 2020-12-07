Без снігу, але з морозом. В Україну прийшли холоди. Щоправда, не надовго і з 9 грудня знову потеплішає до вже звичного останнім часом невеликого плюса. І така тепла зима стала причиною людського клопоту та ведмежого безсоння на Закарпатті.

Там почали заготовляти харчі для бурих ведмедів. Хоча в цей час вони мали б залягати у сплячку і взагалі не їсти. Утім, останні кілька років клишоногих доводиться годувати всю зиму, каже Мар'яна Мартин.

На Міжгірщині перший сніг випав кілька днів тому, на термометрі - температура нижче нуля. У реабілітаційному центрі бурих ведмедів до морозів підготувалися.

Юрій Тюх, заступник директора Реабілітаційного центру бурих ведмедів:

Нами було спроєктовано декілька штучних берлог, де вони, так би мовити, залягають, але, як показала практика, старші ведмеді вони більш обачні, тобто більш уважні і вони не довіряють нам вони самі будують собі берлогу.

Утім у барлозі хоч бери і спи сам, клишоногим не дрімається. Із тридцяти двох ведмедів у сплячку впав тільки один давній житель центру - Беня. А чого спочивати, всі умови для бадьорості є: територія для прогулянки, харчі - "на доставці". Обід за графіком.

На сніданок - хліб.

Ну, а на десерт яблучка. Міша, лови. Настя, Насть, лови.

А ще в раціоні риба, пшоно й морква. У день ведмеді з'їдають близько трьохсот кілограмів їжі. Для своїх вихованців працівники центру не шкодують нічого. Адже добре знають історію кожного. Усі ці клишоногі врятовані від жорстокості людської. Є тут і циркові зірки.

Іван Мокрянин, звірівник Реабілітаційного центру бурих ведмедів:

Дресировщиця рік з нею попрацювала. І нічого не добилася успіху. І вона її сама на передньому сидінню у каблучнови на передньому сидінні фольксвагена, у цепочці в намордничку привезла її сюди. Завела її в клітку, зняла з неї атрибути, обнялися. Дресировщиця пішла, плачучи собі, а Бубка собі плакала.

Але це ще щаслива історія. Тут є ведмеді, яким довелося не легко: вибиті зуби або очі, атрофовані м'язи. Ось у цій клітці 2 на 2 метри майже 25 років тримали ведмедя Потапича. Тварину завели задля забавки, тримали в дворі біля дому.

Степан Руснак, заступник директора Реабілітаційного центру бурих ведмедів:

Підлога з арматури, його тримали і ми його, коли його сюди привезли, ми його заново вчили ходити, тому що він не рухався, м'язи в нього атрофувалися.

Нині дім ведмедя це 12 гектарів лісу. Перш ніж потрапити на територію парку, тварин ізолюють у карантинну зону. Тут клишоногі проходять медичне обстеження, та призвичаюються до нових умов. А потім на волю - ліс із річкою, барлоги, а ще допитливі туристи за парканом.

Роман та Мирослава, туристи зі Львова:

Віддихають мішки сплять, пообідали. Мішки дуже гарні і великі. Вони тут дуже такі, видно, що за ними доглядають.

Торік зима на Закарпатті була теплою, тому у сплячку впало лише кілька ведмедів. Як буде цього року ніхто передбачити не може. Однак ведмеді вже набрали вагу і більшість із них - сонні. Тож туристам, які хочуть побачити звірів "у повному складі" варто поквапитися.