Володимир Зеленський схвалив підтримку бізнесу під час карантину [ Редактировать ]
Закони про підтримку людей і бізнесу у період дії карантинних обмежень - підписав президент Володимир Зеленський. Йдеться про три законопроєкти, які нардепи підтримали минулої п'ятниці. Зокрема, вони стосуються списання частини боргів, одноразової фінансової допомоги підприємцям у розмірі 8 тисяч гривень, "податкових канікул" тощо.
А завтра на засіданні уряду мають оголосити, коли розпочнеться посилений карантин і яких нових обмежень слід чекати.
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