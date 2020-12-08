Закони про підтримку людей і бізнесу у період дії карантинних обмежень - підписав президент Володимир Зеленський. Йдеться про три законопроєкти, які нардепи підтримали минулої п'ятниці. Зокрема, вони стосуються списання частини боргів, одноразової фінансової допомоги підприємцям у розмірі 8 тисяч гривень, "податкових канікул" тощо.

А завтра на засіданні уряду мають оголосити, коли розпочнеться посилений карантин і яких нових обмежень слід чекати.