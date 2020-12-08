Щорічна виставка пряникових будиночків відкрилась у Швеції. Її традиційно влаштовують у Музеї архітектури та дизайну Стокгольма, а напередодні Різдва обирають автора найкращої солодкої композиції.

Подія відбувається без глядачів. Побачити вироби учасників можна онлайн - там виклали 3D-зображення експонатів.

Спільною темою для пряникових майстрів цьогоріч було обрано "Дистанцію". Але кожен побачив її по-своєму. Дехто зобразив далекі планети, тоді як чимало пекарів зосередилися на символах карантину.

Юстіна Халл, співробітниця відділу цифрового дизайну музею: