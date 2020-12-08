Щорічна виставка пряникових будиночків відкрилась у Швеції [ Редактировать ]
Щорічна виставка пряникових будиночків відкрилась у Швеції. Її традиційно влаштовують у Музеї архітектури та дизайну Стокгольма, а напередодні Різдва обирають автора найкращої солодкої композиції.
Подія відбувається без глядачів. Побачити вироби учасників можна онлайн - там виклали 3D-зображення експонатів.
Спільною темою для пряникових майстрів цьогоріч було обрано "Дистанцію". Але кожен побачив її по-своєму. Дехто зобразив далекі планети, тоді як чимало пекарів зосередилися на символах карантину.
Юстіна Халл, співробітниця відділу цифрового дизайну музею:
Ми сподіваємося, що Різдво наступного року вже буде таким, як раніше. Аби можна було знову зустрічатися з друзями, а на виставці щоб були присутні наші пекарі. Поки що ми зосереджуємося на віртуальному представленні. І працюємо над моделями з доповненою реальністю.
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