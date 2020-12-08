У Британії вакцинували першого пацієнта від COVID-19 [ Редактировать ]
У Великій Британії стартувала кампанія з вакцинації проти коронавірусу. Першою препаратом від компанії Pfizer/BioNTech щепили 90-річну Маргарет Кінан. Жінка назвала це найкращим подарунком на День народження.
Велика Британія першою у світі сертифікувала американсько-німецьку сироватку. На розгляді регулятора також перебувають дві інших вакцини - від компаній Moderna і AstraZeneca.
Першими у рамках масової вакцинації щеплюватимуть представників вразливих категорій - усіх, кому за вісімдесят, мешканців будинків опіки та медпрацівників.
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