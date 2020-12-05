Україна отримає 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, - про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Поставки сироватки очікують у першій половині наступного року.

Насамперед щеплення проти COVID-19 отримають медики, люди похилого віку та пацієнти із супутніми хворобами.

А поки що Україні вдалося дещо зменшити рівень інфікування коронавірусом, - кажуть у профільному міністерстві. Минулої доби зафіксували майже 14 тисяч нових випадків. Близько 15 тисяч людей - одужали.

Найбільше нових випадків інфікування у Києві, Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях. У МОЗ запевняють: зменшити кількість хворих вдалося завдяки карантину вихідного дня.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: