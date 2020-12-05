Україна отримає 8 мільйонів доз вакцини від COVID-19 - Максим Степанов [ Редактировать ]
Україна отримає 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу, - про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Поставки сироватки очікують у першій половині наступного року.
Насамперед щеплення проти COVID-19 отримають медики, люди похилого віку та пацієнти із супутніми хворобами.
А поки що Україні вдалося дещо зменшити рівень інфікування коронавірусом, - кажуть у профільному міністерстві. Минулої доби зафіксували майже 14 тисяч нових випадків. Близько 15 тисяч людей - одужали.
Найбільше нових випадків інфікування у Києві, Дніпропетровській, Одеській та Запорізькій областях. У МОЗ запевняють: зменшити кількість хворих вдалося завдяки карантину вихідного дня.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Логіка введення карантину вихідного дня, якщо ви згадаєте, була, щоб збити ураганне розповсюдження коронавірусної хвороби. Просто згадайте, якими темпами ми зростали, багато експертів казали, що буде колапс нашої медичної системи, виходячи з тих цифр і тої динаміки, яку ми спостерігали. Ми вже четвертий день поспіль бачимо, що ці цифри менші, ніж це було на минулому тижні.
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