Главный врач одного из диагностических центров Тарас Жиравецкий рассказал о том, что ни в коем случае нельзя делать после того, как вы переболели коронавирусом.

По его слова, человеку нужно обязательно пройти реабилитационный период. Для этого нужно время. Провести его надо с пользой для организма. Это примерно месяц.

Во-первых, не заниматься моржеванием. Это очень опасно. Можно так же отложить сауну, чтобы человек не давал такой нагрузки с контрастами. Кроме того, спорт отложить минимум на месяц. Потому что было много случаев, когда пациенты после перенесенного коронавируса восстанавливали спорт и, к сожалению, их состояние ухудшалось: поднималась температура, появлялась одышка, усталость. Этого не нужно делать, нужно дать организму просто восстановиться. Он умный, спокойно сам восстанавливается примерно через месяц.

Также Жиравецкий сказал, что обязательно нужно хорошо спать, сбалансировано питаться и больше отдыхать. Не стоит забывать о витаминах.

Нормальное питание, отдых, больше спать. Если есть повышенные показатели печеночных проб, тогда врач назначает гепатопротекторы. Также регулируются почечные пробы: если высокий уровень мочевой кислоты или снижение. Алкоголь нужно исключить на время так же, чтобы не нагружать организм. Но основное - не допускать большой физической нагрузки. Это очень важно.

Кроме того, Жиравецкий рекомендует пациентам сделать анализ на свертываемость крови. Особенно этот анализ важен для тех, кто старше 35 лет.

Если риск высок - принимать антикоагулянты (препараты для разжижения крови). Антикоагулянты обычно назначаются пациентам, которые имели сильное поражение легких. Их нужно принимать определенное время, например, месяц (только по назначению врача).

Напомним, Украина получит 8 миллионов доз вакцины от COVID-19. Прежде всего прививки против инфекции получат медики, пожилые люди и пациенты с сопутствующими болезнями.

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