Початок кінця епідемії. У Великій Британії повним ходом запустили вакцинацію від коронавірусу. Хто отримав щеплення першим у Європі та як організували процес - бачила наша британська кореспондентка Світлана Чернецька.

Оплесками та зі сльозами на очах проводжають на вакцинацію першу британку. Маргарет Кінан наступного тижня виповниться 91 рік. Каже, для неї це найкращий подарунок до дня народження. Вже на початку нового року у жінки має сформуватися імунітет до коронавірусу. А це означає, що вона знову зможе бачитися із рідними та друзями без побоювання підхопити інфекцію.

Маргарет Кінан, перша британка, яка отримала вакцину:

Я не могла повірити, що стану першою, хто отримає щеплення в країні. Думала, що це жарт. Але я дуже рада, що так сталося. І сподіваюся, що інші люди теж прийдуть на вакцинацію, щоби позбутися цієї жахливої хвороби.

Цей 81 річний дідусь теж став зіркою вакцинації. Повний тезка знаменитого драматурга Вільяма Шекспіра - перший чоловік в країні, якому зробили щеплення. Загалом процес запустився паралельно у 50 госпіталях. А у цій Лондонській лікарні підказки щодо отримання ін'єкції роздавав сам прем'єр Борис Джонсон

Я завжди подумки розповідаю якийсь вірш, просто намагаюся думати про щось інше. От і все.

Прем'єр зізнався, що лише спостерігає за процесом. Йому щеплення не передбачене, адже він не у групі ризику. Спочатку вакцинують усіх, кому за 80 та медперсонал.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Усім, хто боїться вакцинуватися, я скажу одне: не варто лякатися. Ви ж бачите, інші люди це роблять, і їх буде дуже багато у наступні дні і тижні. Очевидно є такі, хто зневажає вакцину з політичних, ідеологічних чи медичних причин. Я вважаю, що вони сильно помиляються. Робити щеплення - безпечно і правильно.

Клінічні випробування цієї вакцини показали її ефективність у 95% випадків. Хоча, ті хто все-таки підхопив коронавірус, встигли отримати лише першу дозу вакцини, кажуть розробники. Мовляв, повний імунітет формується лише на 7 день після другої дози.

Очікується, що до нового року сироватку вколють чотирьом мільйонам британців. А науковці підрахували, що вже після першої хвилі щеплень кількість госпіталізацій та смертей в країні впаде на 99 %. Для цього необхідно вакцинувати чверть населення із найвразливіших груп.