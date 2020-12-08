COVID-19 в Україні: Одеська область опинилась у лідерах по захворюванності

І до коронавірусної статистики. Від учора в Україні плюс 11,5 тисяч нових заражень. Але, зазначу: і тестів у вихідні роблять удвічі менше. У лікарні потрапили трохи більше як тисяча пацієнтів