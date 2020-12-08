COVID-19 в Україні: Київ залишається в лідерах по захворюваності [ Редактировать ]
10 811 нових інфікувань COVID-19 зафіксували в Україні минулої доби. 195 людей померло. Натомість майже 13 тисяч - одужало. Такі дані наводить МОЗ.
Найбільше нових випадків, як і раніше, у Києві - добовий приріст тримається на рівні півтори тисячі захворілих. Понад тисяча - на Одещині, майже тисяча - на Запоріжжі.
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У лідерах антистатистики незмінно - столиця, Дніпропетровська, Одеська, Запорізька та Київська області
Найбільше нових випадків, як і раніше, у Києві - добовий приріст тримається на рівні півтори тисячі захворілих. Більше тисячі - на Одещині, майже тисяча - на Запоріжжі
Найбільше заражень у столиці, Дніпропетровській та Одеській областях
І до коронавірусної статистики. Від учора в Україні плюс 11,5 тисяч нових заражень. Але, зазначу: і тестів у вихідні роблять удвічі менше. У лікарні потрапили трохи більше як тисяча пацієнтів