Українці продовжують хворіти не лише на COVID-19

Українці продовжують хворіти не лише на COVID-19. Сотні пацієнтів щодня звертаються для обстеження чи лікування до протипухлинного центру Закарпаття. Тут вже перехворіла більш як половина персоналу. Як у медичному закладі борються з поширенням коронавірусу, дивіться далі.

Бахіли, маски та негативний тест на коронавірус - без них на прийом до лікаря у Закарпатський протипухлинний центр не потрапиш.

Єлизавета Павіланкіна, медсестра Закарпатського протипухлинного центру:

Пациет должен иметь електронное направление к нам и тест ПЛР - отрицательний. Подойдите покажите мне тест.

З необхідними документами медсестра записує пацієнта на прийом. Перед входом у заклад ще одна процедура:

Анна Новогородова, санітарка Закарпатського протипухлинного центру:

Температуру зміряли ми і потом її сюда, ну і до мед сестри. Медсестра вже скаже їй що куди.

Відвідування стаціонарних хворих у Центрі нині заборонене. Щодві години тут проводять прибирання з дезрозчинами. Медики здійснюють температурний скринінг, а кожні два тижні тестуються на коронавірус. Від початку пандемії тут перехворіло п'ятдесят відсотків медичних працівників. У пік захворюваності доводилося нелегко.

Андрій Русин, директор Закарпатського протипухлинного центру:

Весь персонал застрахований, але жодного фактично дня ми розуміємо, що пацієнтів треба лікувати. Тому ми робили це змінами. Тобто два тижні тут два тижні дома, тобто ми робили такі графіки, щоб захистити максимально персонал.

Андрій Русин поборов COVID-19. Більше тижня лікував пневмонію в стаціонарі. Це відео записав з лікарняного ліжка.

У мене 7 день коронавірусної пневмонії, регулярно мийте руки і носіть засоби захисту, і обов'язково дотримуйтеся соціальної дистанції. Інакше ви наражаєте себе і своїх близьких.

Лікарі розповідають: до таких заходів вдалися, щоб не наражати на небезпеку онкохворих пацієнтів.

Любов Жолудева, заступник директора Закарпатського протипухлинного центру:

Мы стараемся все сделать так, чтобы пациенты не задерживались у нас в приемном отделении и быстро врачи косультировали и определяли.

Через суворі карантинні заходи в онкоцентрі суцільні черги. Та й тестування на коронавірус це додаткові витрати для пацієнтів. Однак хворі ставляться до ситуації з розумінням.

Мар'яна, пацієнтка Закарпатського протипухлинного центру: