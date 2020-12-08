Журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг "100 самых влиятельных женщин мира". Ознакомиться с ним можно на сайте издания.

Канцлер Германии Ангела Меркель десятый год подряд признана самой влиятельной женщиной планеты. 66-летняя Меркель в 2005 году стала первой женщиной-канцлером Германии и отбывает свой четвертый срок. Меркель является фактическим лидером Европы, возглавляя крупнейшую экономику региона.

В тройке лидеров рейтинга компанию главе немецкого правительства составляют президент Европейского центробанка Кристин Лагард и избранная вице-президент США Камала Харрис.

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ТОП-10 самых влиятельных дам мира:

Ангела Меркель - канцлер Германии. Кристин Лагард - президент Европейского центробанка. Камала Харрис - избранный вице-президент США. Урсула фон дер Ляйен - президент Европейской комиссии. Мелинда Гейтс - жена основателя компании Microsoft. Мэри Барра - глава автомобильного концерна General Motors. Нэнси Пелоси - председатель Палаты представителей Конгресса США. Ана Ботин - исполнительный директор испанского кредитного банка Banesto. Эбигейл Джонсон - президент компании Fidelity Investments. Гейл Будро - генеральный директор страховой компании Anthem Inc.

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Кроме политиков и бизнесвумен в рейтинг вошли также представители шоу-бизнеса. В частности американская телеведущая Опра Уинфри (20-е место), актриса Риз Уизерспун (92-е), певицы Рианна (69-е) и Тейлор Свифт (82-е).

Большинство участниц рейтинга - американки. Ни одной украинки в нем нет. Россию в "топ-100" представляет глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина (57-е).

Напомним, что Forbes назвал 100 богатейших украинцев. Ранее сообщалось, что в списке миллиардеров Forbes стало на одного украинца больше.