Самые влиятельные женщины мира: рейтинг Forbes [ Редактировать ]
Источник: Forbes
Журнал Forbes опубликовал свой ежегодный рейтинг "100 самых влиятельных женщин мира". Ознакомиться с ним можно на сайте издания.
Канцлер Германии Ангела Меркель десятый год подряд признана самой влиятельной женщиной планеты. 66-летняя Меркель в 2005 году стала первой женщиной-канцлером Германии и отбывает свой четвертый срок. Меркель является фактическим лидером Европы, возглавляя крупнейшую экономику региона.
В тройке лидеров рейтинга компанию главе немецкого правительства составляют президент Европейского центробанка Кристин Лагард и избранная вице-президент США Камала Харрис.
ТОП-10 самых влиятельных дам мира:
- Ангела Меркель - канцлер Германии.
- Кристин Лагард - президент Европейского центробанка.
- Камала Харрис - избранный вице-президент США.
- Урсула фон дер Ляйен - президент Европейской комиссии.
- Мелинда Гейтс - жена основателя компании Microsoft.
- Мэри Барра - глава автомобильного концерна General Motors.
- Нэнси Пелоси - председатель Палаты представителей Конгресса США.
- Ана Ботин - исполнительный директор испанского кредитного банка Banesto.
- Эбигейл Джонсон - президент компании Fidelity Investments.
- Гейл Будро - генеральный директор страховой компании Anthem Inc.
Кроме политиков и бизнесвумен в рейтинг вошли также представители шоу-бизнеса. В частности американская телеведущая Опра Уинфри (20-е место), актриса Риз Уизерспун (92-е), певицы Рианна (69-е) и Тейлор Свифт (82-е).
Большинство участниц рейтинга - американки. Ни одной украинки в нем нет. Россию в "топ-100" представляет глава Центробанка РФ Эльвира Набиуллина (57-е).
Напомним, что Forbes назвал 100 богатейших украинцев. Ранее сообщалось, что в списке миллиардеров Forbes стало на одного украинца больше.
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